Kapalıçarşı'da su borusu patladı

Kapalıçarşı'da su borusu patladı Metrelerce fışkıran su nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan çalışma sırasında su borusu patladı.

Kapalıçarşı'da su borusu patladı

Metrelerce fışkıran su nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü

İSTANBUL - Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran sular nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü.

Zemin ve altyapı çalışmalarının devam ettiği Kapalıçarşı'da İSKİ'ye ait su şebekesinin borusunu patladı. Metrelerce fışkıran sular bir anda herkesi şaşkına çevirdi. Sular nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, arızayı onardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı