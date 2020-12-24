Kapalıçarşı'da su borusu patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapalıçarşı'da su borusu patladı

24.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:03

Kapalıçarşı'da su borusu patladı Metrelerce fışkıran su nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan çalışma sırasında su borusu patladı.

Kapalıçarşı'da su borusu patladı

Metrelerce fışkıran su nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü

İSTANBUL - Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran sular nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü.

Zemin ve altyapı çalışmalarının devam ettiği Kapalıçarşı'da İSKİ'ye ait su şebekesinin borusunu patladı. Metrelerce fışkıran sular bir anda herkesi şaşkına çevirdi. Sular nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, arızayı onardı.

Kapalıçarşı'da su borusu patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Serdar Ortaç Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da su borusu patladı | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:09:13. #1.15#
title