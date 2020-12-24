Kapalıçarşı'da su borusu patladı

Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran sular nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü.

Zemin ve altyapı çalışmalarının devam ettiği Kapalıçarşı'da İSKİ'ye ait su şebekesinin borusunu patladı. Metrelerce fışkıran sular bir anda herkesi şaşkına çevirdi. Sular nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler hasar gördü. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, arızayı onardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı