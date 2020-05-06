KAPALIÇARŞI'DA NORMALE DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI
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KAPALIÇARŞI'DA NORMALE DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI

KAPALIÇARŞI'DA NORMALE DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI
06.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:54

KAPALIÇARŞI yönetiminden yapılan açıklamada, "Süreç normalleşmeye başladığı zaman, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'nın akabinde, biz de çarşımızın tekrar renkli, ziyaretçileriyle birlikte hayat dolu olduğu günlere dönmesini bekliyoruz " denildi.

KAPALIÇARŞI yönetiminden yapılan açıklamada, "Süreç normalleşmeye başladığı zaman, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'nın akabinde, biz de çarşımızın tekrar renkli, ziyaretçileriyle birlikte hayat dolu olduğu günlere dönmesini bekliyoruz " denildi.

AVM'lerin açılma kararının arından Kapalıçarşı yönetimi değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Koronavirüs yayılmasını önlemek için yalınızca iki kapıdan (Kılıççılar ve Mercan) giriş yapılan Kapalıçarşı'da, yönetim olarak bizlerin ve Kapalıçarşı esnafının temennisi hayatın kısa zamanda normale dönmesi ve çarşımızın eski cıvıl cıvıl günlerine bir an evvel kavuşmasıdır. Sadece İstanbul, Türkiye için değil Dünya genelinde zorlu bir süreç geçmektedir. Bu zorlu süreçte büyük ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalan Kapalıçarşı esnafımızla birlikte, tarihi çarşının en yakın zamanda normal günlerine kavuşmasını istiyoruz" ifadesi yer aldı.

"KAPALIÇARŞI 'DA 7 ACI KAYBIMIZ VAR"

"Aldığımız tedbirler ve önlemler ile çarşımızda hasta veya ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" bilgisi verilen açıklamada, " Bu süreçte çarşımız esnaflarından 7 acı kaybımızın olmuştur. Hayatını kaybeden esnaflarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kapalıçarşı 40 gündür kapalı olduğu için bahsi geçen bu 44 kişinin, hastalığı evlerinde ya da bulundukları ortamda almaları da mümkündür. Bunun Kapalıçarşı'ya mal edilmesi doğru bir yaklaşım sergilememektedir. Bu içeriklerle yayınlanan haberler 'İçinden Dünya Geçiyor' dediğimiz, günlük ortalama 150 bin yerli yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi çarşıya zarar vermektedir" denildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'un açıklamasına da yer verildi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın kendi imkanları ile düzenli olarak dezenfekte edildiğini, çarşı ziyaretçiye kapalı olsa da esnaf için iki kapıdan içeri alımların sağlandığını, bu girişler yapılırken sosyal mesafeye uyulduğu ve ateş ölçümünün yapıldığını, gerekli güvenlik önlemleri dahilinde esnafın içeri alındığını belirtti.

Kurtulmuş, "Hükümetimiz tarafından alınan tedbir ve önlemlerle hızla azalan vaka sayısı ve ölümlerin de azalması bu virüsü yeneceğimize dair bizleri umutlandırıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz ve Sağlık Bakanlığımızın söylediği tedbirlere riayet ettiğimiz sürece hayatın kısa zaman içinde biraz daha normalleşeceğini düşünüyoruz. Süreç normalleşmeye başladığı zaman, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'nın akabinde, biz de çarşımızın tekrar renkli, ziyaretçileriyle birlikte hayat dolu olduğu günlere dönmesini bekliyoruz " dedi. Kovid-19'un zora soktuğu esnafın taleplerinin bir bir karşılandığını anlatan Kurtulmuş, "Tabii vakıf kiracıları dertliydiler. Kendilerine kira yardımı yapılmasını ümit ediyorlardı. Çok şükür, Kültür ve Turizm Bakanlığımız devreye girdi. Kiraları 3 ay öteleme, 6 ay taksitlendirme yoluna gitti. Çok ama çok kritik bir karar aldı" şeklinde konuştu.

"ÇARŞI KAPATILMADI"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 'Yaptığımız her açıklamada Kapalıçarşı'nın tamamen kapatılamadığını dile getirmeye çalıştık. Valilik, bir mekan olarak, tek başına çarşı için kararı Hıfzıssıhha'dan çıkaramıyor, İstanbul geneli için karar alıyor. Mevzuat gereği tek başına kapatma kararı alamıyor. Biz de esnafımız mağdur olmasın diye Kılıççılar ve Mercan kapısından giriş çıkışları kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz. Kapıdan geçenlerin ateşleri tek tek ölçülüyor, verilerine bakılıyor. Kapalıçarşı'da şu anda 20 civarında dövizcimiz, finansçımız aktif. Her gün onlarca esnaf, 650 ila bin çalışan çarşıya sorunsuz bir şekilde gelip gidiyor" dedi.

KAPALIÇARŞI'DA NORMALE DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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