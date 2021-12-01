Kapalıçarşı'da bir döviz bürosu sahibi silahla intihar etti - Haberler
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Kapalıçarşı'da bir döviz bürosu sahibi silahla intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Kapalıçarşı'da döviz işiyle uğraşan bir esnaf, dükkanında başına silahla ateş ederek intihar etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Kapalıçarşı'da döviz işiyle uğraşan bir esnaf, dükkanında başına silahla ateş ederek intihar etti.

Olay, Kapalıçarşı'da öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk babası 45 yaşındaki Cahit Er, kendisine ait döviz bürosunda silahla başına bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, olayın yaşandığı dövizci dükkanına girdi. Dükkana giren esnaf intihar eden Cahit Er'i yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahit Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polisin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

Olayı anlatan bir esnaf, "Kendi kafasına sıkmış, kurşun camdan dışarı çıktığını duydum. Herhalde açığa oynamış diye duydum" ifadelerini kullandı

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

Kapalıçarşı'da bir döviz bürosu sahibi silahla intihar etti

Kapalıçarşı'da bir döviz bürosu sahibi silahla intihar etti

Kapalıçarşı'da bir döviz bürosu sahibi silahla intihar etti

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