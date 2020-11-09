Kapalıçarşı'da altın ve döviz hareketliliği
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Kapalıçarşı'da altın ve döviz hareketliliği

09.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:53

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ve ABD'den gelen aşı müjdesi sonrası haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı altın ve döviz piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ve ABD'den gelen aşı müjdesi sonrası haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı altın ve döviz piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Doların ve altının sert düşüşü sonrasında vatandaşlar Kapalıçarşı'da döviz büroları ve kuyumcular önünde yoğunluğa sebep oldu.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanvekili ve kuyumcu Atilla Saraç, Kapalıçarşı'da fiyatların geçen hafta Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 5-8 arası gerileme gösterdiğini belirterek Amerika'daki seçimlerin netleşmesi ve Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin düşüşte etkili olduğunu söyledi. Saraç, "Asya pazarında tüm para birimlerinin dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Trump'ın bugün yüksek mahkemeye itiraz edeceği belirtiliyor. Bu da flu bir sürecin devam edeceğinin göstergesi. Şu an Amerikan ekonomisinin belirsizliği satın alınıyor." ifadelerini kullandı.

Saraç, tüm vatandaşların sıkıntısız bir şekilde Kapalıçarşı'da altın ve döviz alım satımını gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Kapalıçarşı'da altın ve döviz hareketliliği
Kapalıçarşı'da altın ve döviz hareketliliği
Kapalıçarşı'da altın ve döviz hareketliliği
Kapalıçarşı'da altın ve döviz hareketliliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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