Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 141,60 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 232,00 lira, Cumhuriyet altını 947,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 141,60 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,00 143,20 141,40 141,60 Cumhuriyet Ata Lira 942,00 958,00 932,00 947,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 130,50 134,50 129,10 133,10 Lira(Tam) Ziynet 921,00 940,00 910,00 929,00 Yarım Ziynet 460,00 470,00 454,00 464,00 Çeyrek Ziynet 230,00 235,00 227,00 232,00