Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,13 artışla 143,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 235,00 lira, Cumhuriyet altını 958,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,13 yükselişle 143,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,40 141,60 143,00 143,20 Cumhuriyet Ata Lira 932,00 948,00 942,00 958,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 129,00 133,00 130,50 134,50 Lira(Tam) Ziynet 911,00 929,00 921,00 940,00 Yarım Ziynet 455,00 465,00 460,00 470,00 Çeyrek Ziynet 228,00 233,00 230,00 235,00