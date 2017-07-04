Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 140,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 230,00 lira, Cumhuriyet altını 938,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yatay seyirle 140,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,00 140,20 140,00 140,20 Cumhuriyet Ata Lira 924,00 938,00 923,00 938,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 127,90 131,90 127,80 131,80 Lira(Tam) Ziynet 903,00 920,00 902,00 920,00 Yarım Ziynet 450,00 460,00 450,00 460,00 Çeyrek Ziynet 225,00 230,00 225,00 230,00