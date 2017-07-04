Kapalıçarşı'da Altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 140,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 140,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 230,00 lira, Cumhuriyet altını 938,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yatay seyirle 140,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|140,00
|140,20
|140,00
|140,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|924,00
|938,00
|923,00
|938,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|127,90
|131,90
|127,80
|131,80
|Lira(Tam) Ziynet
|903,00
|920,00
|902,00
|920,00
|Yarım Ziynet
|450,00
|460,00
|450,00
|460,00
|Çeyrek Ziynet
|225,00
|230,00
|225,00
|230,00