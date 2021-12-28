Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,11 artışla 689,20 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,11 artışla 689,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.115,00 lira, Cumhuriyet altını 4.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,11 artışla 689,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)661,80662,00689,00689,20
Cumhuriyet Ata Lira4.362,004.383,004.541,004.562,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)603,75607,75629,00633,00
Lira(Tam) Ziynet4.263,004.283,004.438,004.458,00
Yarım Ziynet2.131,002.141,002.219,002.229,00
Çeyrek Ziynet1.066,001.071,001.110,001.115,00

Altının gram fiyatı 690 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 690 lira seviyesinden işlem görüyor

 Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

 Altın haftaya 23 lira birden yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altın haftaya 23 lira birden yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title