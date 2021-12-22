İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 716 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 715,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 716 liradan, 4 bin 718 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 739 liradan, 653 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 657 liradan, 4 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 631 liradan, 2 bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 316 liradan ve bin 153 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 158 liradan satılıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet