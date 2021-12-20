Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor

İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek

Son Dakika! Dolar ve altından yeni rekor! Biri bin lirayı aştı, diğeri 18 liraya koşuyor