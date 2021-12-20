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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,06 artışla 1.028,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,06 artışla 1.028,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.661,00 lira, Cumhuriyet altını 6.797,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 8,06 yükselişle 1.028,40 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 951,50951,701.028,201.028,40
Cumhuriyet Ata Lira 6.271,006.292,006.776,006.797,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 868,00872,00938,00942,00
Lira(Tam) Ziynet 6.128,006.148,006.622,006.642,00
Yarım Ziynet 3.064,003.074,003.311,003.321,00
Çeyrek Ziynet 1.532,001.537,001.656,001.661,00

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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