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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 artışla 820,00 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 artışla 820,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.325,00 lira, Cumhuriyet altını 5.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 yükselişle 820,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 807,80808,00819,80820,00
Cumhuriyet Ata Lira 5.325,005.346,005.404,005.425,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 737,00741,00747,85751,85
Lira(Tam) Ziynet 5.204,005.224,005.281,005.301,00
Yarım Ziynet 2.602,002.612,002.640,002.650,00
Çeyrek Ziynet 1.301,001.306,001.320,001.325,00

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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