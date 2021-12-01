Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
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Kapalıçarşı'da altın

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 764,20 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 764,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.235,00 lira, Cumhuriyet altını 5.106,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 764,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)754,80755,00764,00764,20
Cumhuriyet Ata Lira4.976,004.997,005.035,005,106,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)688,60692,60696,80700,80
Lira(Tam) Ziynet4.862,004.882,004.920,004.940,00
Yarım Ziynet2.431,002.441,002.460,002.470,00
Çeyrek Ziynet1.216,001.221,001.230,001.235,00

Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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