Kapalıçarşı'da altın
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,76 artışla 721,20 liradan tamamladı.
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,76 artışla 721,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.166,00 lira, Cumhuriyet altını 4.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,76 yükselişle 721,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|688,20
|688,40
|721,00
|721,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.537,00
|4.558,00
|4.751,00
|4.772,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|627,80
|631,80
|657,50
|661,50
|Lira(Tam) Ziynet
|4.433,00
|4.453,00
|4.643,00
|4.663,00
|Yarım Ziynet
|2.217,00
|2.227,00
|2.322,00
|2.332,00
|Çeyrek Ziynet
|1.108,00
|1.113,00
|1.161,00
|1.166,00
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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