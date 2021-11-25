Kapalıçarşı'da altın
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 688,40 liradan tamamladı.
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 688,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.113,00,00 lira, Cumhuriyet altını 4.558,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 688,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|690,00
|690,20
|688,20
|688,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.547,00
|4.568,00
|4.537,00
|4.558,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|630,20
|634,20
|627,80
|631,80
|Lira(Tam) Ziynet
|4.444,00
|4.464,00
|4.433,00
|4.453,00
|Yarım Ziynet
|2.225,00
|2.235,00
|2.217,00
|2.227,00
|Çeyrek Ziynet
|1.113,00
|1.118,00
|1.108,00
|1.113,00
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500