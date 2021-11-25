Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapalıçarşı'da altın

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 688,40 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 688,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.113,00,00 lira, Cumhuriyet altını 4.558,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 688,40 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)690,00690,20688,20688,40
Cumhuriyet Ata Lira4.547,004.568,004.537,004.558,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)630,20634,20627,80631,80
Lira(Tam) Ziynet4.444,004.464,004.433,004.453,00
Yarım Ziynet2.225,002.235,002.217,002.227,00
Çeyrek Ziynet1.113,001.118,001.108,001.113,00

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı

 Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor

 İstanbul'da 'aradaki adam' yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun

İstanbul'da "aradaki adam" yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title