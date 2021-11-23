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Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 660,00660,20714,80715,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.351,004.372,004.712,004.733,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 603,00607,00652,10656,10
Lira(Tam) Ziynet 4.250,004.270,004.605,004.625,00
Yarım Ziynet 2.128,002.138,002.302,002.312,00
Çeyrek Ziynet 1.064,001.069,001.151,001.156,00

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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