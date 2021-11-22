Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
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Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 660,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 660,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 660,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 664,80665,00660,00660,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.382,004.403,004.351,004.372,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 606,50610,50603,00607,00
Lira(Tam) Ziynet 4.283,004.303,004.250,004.270,00
Yarım Ziynet 2.141,002.151,002.128,002.138,00
Çeyrek Ziynet 1.071,001.076,001.064,001.069,00

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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