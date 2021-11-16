Bakan Elvan'ın umutlu mesajlarına rağmen yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor

Çeyrek altın 1.010 lirayla tarihin en yüksek seviyesinde

Son dakika: TL'de değer kaybı devam ediyor! Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde