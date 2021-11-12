Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
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Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 594,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 594,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 961,00 lira, Cumhuriyet altını 3.934,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 594,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 594,00594,20593,80594,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.914,003.935,003.913,003.934,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 541,70545,70541,70545,70
Lira(Tam) Ziynet 3.825,003.845,003.824,003.844,00
Yarım Ziynet 1.913,001.923,001.913,001.923,00
Çeyrek Ziynet 956,00961,00956,00961,00

Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altından yeni rekor

Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altından yeni rekor

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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