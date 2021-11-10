Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,82 artışla 587,00 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,82 artışla 587,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 950,00 lira, Cumhuriyet altını 3.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,82 yükselişle 587,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 570,70570,90586,80587,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.762,003.783,003.868,003.889,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 520,65524,65535,30540,30
Lira(Tam) Ziynet 3.676,003.696,003.780,003.800,00
Yarım Ziynet 1.838,001.848,001.890,001.900,00
Çeyrek Ziynet 919,00924,00945,00950,00

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: ABD'nin açıkladığı veriler sonrası dolar ve altında sert yükseliş! Tarihi zirveyi gördüler

Son Dakika: ABD'nin açıkladığı veriler sonrası dolar ve altında sert yükseliş! Tarihi zirveyi gördüler

 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sürüyor! Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sürüyor! Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde

 Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title