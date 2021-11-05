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Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 561,20 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 561,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 908,00 lira, Cumhuriyet altını 3.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 561,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 560,50560,70561,00561,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.695,003.716,003.697,003.718,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 511,35515,35511,60515,60
Lira(Tam) Ziynet 3.611,003.631,003.613,003.633,00
Yarım Ziynet 1.805,001.815,001.806,001.816,00
Çeyrek Ziynet 903,00908,00903,00908,00

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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