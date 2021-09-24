Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 497,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 497,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.297,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 497,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 491,00491,20496,80497,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.236,003.257,003.276,003.297,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 448,00452,00453,00457,00
Lira(Tam) Ziynet 3.162,003.182,003.200,003.220,00
Yarım Ziynet 1.581,001.591,001.600,001.610,00
Çeyrek Ziynet 791,00796,00800,00805,00

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Sezai Temelli
Magazin Amelia Hamlin Cansu Dere
Spor Cristiano Valentin Rosier Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:39:47. #1.12#