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Kapalıçarşı'da altın

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalışla 491,20 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalışla 491,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 491,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)493,50493,70491,00491,20
Cumhuriyet Ata Lira3.252,003.273,003.236,003.257,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)450,00454,00448,00452,00
Lira(Tam) Ziynet3.178,003.198,003.162,003.182,00
Yarım Ziynet1.589,001.599,001.581,001.591,00
Çeyrek Ziynet795,00800,00791,00796,00

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

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