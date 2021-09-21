Kapalıçarşı'da altın
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.
CUMHURİYET (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|490,10
|490,30
|493,60
|493,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.231,00
|3.252,00
|3.254,00
|3.275,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|447,20
|451,20
|450,35
|454,35
|Lira(Tam) Ziynet
|3.157,00
|3.177,00
|3.180,00
|3.200,00
|Yarım Ziynet
|1.579,00
|1.589,00
|1.590,00
|1.600,00
|Çeyrek Ziynet
|789,00
|794,00
|795,80
|800,00
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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