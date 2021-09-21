Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapalıçarşı'da altın

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.

CUMHURİYET (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)490,10490,30493,60493,80
Cumhuriyet Ata Lira3.231,003.252,003.254,003.275,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)447,20451,20450,35454,35
Lira(Tam) Ziynet3.157,003.177,003.180,003.200,00
Yarım Ziynet1.579,001.589,001.590,001.600,00
Çeyrek Ziynet789,00794,00795,80800,00

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

 Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

 TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu

TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray Müge Anlı İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Şenol Güneş Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 18:00:39. #1.17#