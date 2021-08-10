Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 azalışla 475,50 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 azalışla 475,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.154,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 düşüşle 475,50 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|482,00
|482,20
|475,30
|475,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.176,00
|3.197,00
|3.133,00
|3.154,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|439,60
|443,60
|434,00
|438,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.104,00
|3.124,00
|3.061,00
|3.081,00
|Yarım Ziynet
|1.552,00
|1.562,00
|1.531,00
|1.541,00
|Çeyrek Ziynet
|776,00
|781,00
|766,00
|771,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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