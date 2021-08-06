Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 488,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 488,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Kapalıçarşı'da Altın
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|493,70
|493,90
|488,60
|488,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.254,00
|3.275,00
|3.220,00
|3.241,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|451,00
|455,00
|446,00
|450,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.180,00
|3.200,00
|3.147,00
|3.167,00
|Yarım Ziynet
|1.590,00
|1.600,00
|1.574,00
|1.584,00
|Çeyrek Ziynet
|795,00
|800,00
|787,00
|792,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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