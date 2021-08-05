Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 493,90 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Kapalıçarşı'da AltınAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)492,40492,60493,70493,90
Cumhuriyet Ata Lira3.245,003.266,003.254,003.275,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)449,00453,00451,00455,00
Lira(Tam) Ziynet3.172,003.192,003.180,003.200,00
Yarım Ziynet1.586,001.596,001.590,001.600,00
Çeyrek Ziynet793,00798,00795,00800,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
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