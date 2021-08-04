Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 492,60 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 492,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 492,60 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Kapalıçarşı'da Altın
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|489,60
|489,80
|492,40
|492,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.227,00
|3.248,00
|3.245,00
|3.266,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|447,00
|451,00
|449,00
|453,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.153,00
|3.173,00
|3.172,00
|3.192,00
|Yarım Ziynet
|1.577,00
|1.587,00
|1.586,00
|1.596,00
|Çeyrek Ziynet
|789,00
|794,00
|793,00
|798,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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