Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 489,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 489,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 794,00 lira, Cumhuriyet altını 3.248,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 489,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Kapalıçarşı'da AltınAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)486,60486,80489,60489,80
Cumhuriyet Ata Lira3.207,003.228,003.227,003.248,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)444,00448,00447,00451,00
Lira(Tam) Ziynet3.134,003.154,003.153,003.173,00
Yarım Ziynet1.567,001.577,001.577,001.587,00
Çeyrek Ziynet783,00788,00789,00794,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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