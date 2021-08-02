Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Kapalıçarşı'da AltınAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)493,00493,20486,60486,80
Cumhuriyet Ata Lira3.249,003.270,003.207,003.228,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)449,50453,50444,00448,00
Lira(Tam) Ziynet3.175,003.195,003.134,003.154,00
Yarım Ziynet1.588,001.598,001.567,001.577,00
Çeyrek Ziynet794,00799,00783,00788,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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