Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 799,00 lira, Cumhuriyet altını 3.270,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 493,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Kapalıçarşı'da AltınAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)498,60498,80493,00493,20
Cumhuriyet Ata Lira3.286,003.307,003.249,003.270,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)455,00459,00449,50453,50
Lira(Tam) Ziynet3.211,003.231,003.175,003.195,00
Yarım Ziynet1.606,001.616,001.588,001.598,00
Çeyrek Ziynet803,00808,00794,00799,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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