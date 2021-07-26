Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, 19 Temmuz Pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)498,40498,60494,70494,90
Cumhuriyet Ata Lira3.286,003.307,003.260,003.281,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)454,70458,70452,00456,00
Lira(Tam) Ziynet3.211,003.231,003.186,003,206,00
Yarım Ziynet1.605,001.615,001.593,001.603,00
Çeyrek Ziynet803,00808,00797,00802,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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