Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)491,00491,20495,30495,50
Cumhuriyet Ata Lira3.236,003.257,003.265,003.286,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)448,00452,00452,00456,00
Lira(Tam) Ziynet3.162,003.182,003.191,003.211,00
Yarım Ziynet1.581,001.591,001.595,001.605,00
Çeyrek Ziynet791,00796,00798,00803,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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