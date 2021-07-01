Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|491,00
|491,20
|495,30
|495,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.236,00
|3.257,00
|3.265,00
|3.286,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|448,00
|452,00
|452,00
|456,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.162,00
|3.182,00
|3.191,00
|3.211,00
|Yarım Ziynet
|1.581,00
|1.591,00
|1.595,00
|1.605,00
|Çeyrek Ziynet
|791,00
|796,00
|798,00
|803,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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