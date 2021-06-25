Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 501,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 501,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.325,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 501,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)498,20498,40501,30501,50
Cumhuriyet Ata Lira3.284,003.305,003.304,003.325,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)455,00459,00457,20461,20
Lira(Tam) Ziynet3.208,003.228,003.228,003.248,00
Yarım Ziynet1.605,001.615,001.614,001.624,00
Çeyrek Ziynet803,00808,00807,00812,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
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