Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)496,50496,70497,00497,20
Cumhuriyet Ata Lira3.272,003.293,003.275,003.296,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)452,80456,80453,25457,25
Lira(Tam) Ziynet3.197,003.217,003.200,003.220,00
Yarım Ziynet1.599,001.609,001.600,001.610,00
Çeyrek Ziynet799,00804,00800,00805,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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