Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 523,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524 liradan, 3 bin 453 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 474 liradan, 478 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 482 liradan, 3 bin 375 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 395 liradan, bin 687 liradan alınan Yarım Ziynet bin 697 liradan ve 844 liradan alınan Çeyrek Ziynet 849 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı