Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 527,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 527,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 527,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 527,70 liradan, 3 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 498 liradan, 481,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 485,30 liradan, 3 bin 398 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 418 liradan, bin 699 liradan alınan Yarım Ziynet bin 709 liradan ve 850 liradan alınan Çeyrek Ziynet 855 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı