Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 524,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524,60 liradan, 3 bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 477 liradan, 478 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 482 liradan, 3 bin 378 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 398 liradan, bin 689 liradan alınan Yarım Ziynet bin 699 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı