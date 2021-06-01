Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 519,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 519,70 liradan, 3 bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 445 liradan, 474 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 346 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 366 liradan, bin 673 liradan alınan Yarım Ziynet bin 683 liradan ve 836 liradan alınan Çeyrek Ziynet 841 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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