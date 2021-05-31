Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 520,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 520,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 520,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 520,40 liradan, 3 bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 449 liradan, 475 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 350 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 370 liradan, bin 675 liradan alınan Yarım Ziynet bin 685 liradan ve 838 liradan alınan Çeyrek Ziynet 843 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı