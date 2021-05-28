Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 521,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,60 liradan, 3 bin 436 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 457 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 378 liradan, bin 679 liradan alınan Yarım Ziynet bin 689 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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