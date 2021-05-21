Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 819,00 lira, Cumhuriyet altını 3.354,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış Satış Alış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 505,00505,20505,80506,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.328,003.349,003.333,003.354,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,60464,60461,30465,30
Lira(Tam) Ziynet 3.252,003.272,003.257,003.277,00
Yarım Ziynet 1.626,001.636,001.629,001.639,00
Çeyrek Ziynet 813,00818,00814,00819,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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