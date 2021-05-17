Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 492,40492,60497,00497,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.245,003.266,003.275,003.296,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 450,00454,00453,25457,25
Lira(Tam) Ziynet 3.171,003.191,003.200,003.220,00
Yarım Ziynet 1.586,001.596,001.600,001.610,00
Çeyrek Ziynet 793,00798,00800,00805,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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