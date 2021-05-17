Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|492,40
|492,60
|497,00
|497,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.245,00
|3.266,00
|3.275,00
|3.296,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|450,00
|454,00
|453,25
|457,25
|Lira(Tam) Ziynet
|3.171,00
|3.191,00
|3.200,00
|3.220,00
|Yarım Ziynet
|1.586,00
|1.596,00
|1.600,00
|1.610,00
|Çeyrek Ziynet
|793,00
|798,00
|800,00
|805,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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