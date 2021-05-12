Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 492,60 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 492,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 492,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 487,50487,70492,40492,60
Cumhuriyet Ata Lira 3.212,003.233,003.245,003.266,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 445,00449,00450,00454,00
Lira(Tam) Ziynet 3.140,003.160,003.171,003.191,00
Yarım Ziynet 1.570,001.580,001.586,001.596,00
Çeyrek Ziynet 785,00790,00793,00798,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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