Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,15 yükselişle 483,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,50477,70483,00483,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.147,003.168,003.183,003.204,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 436,00440,00441,00445,00
Lira(Tam) Ziynet 3.075,003.095,003.111,003.131,00
Yarım Ziynet 1.538,001.548,001.556,001.566,00
Çeyrek Ziynet 769,00774,00778,00783,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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