Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 479,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 479,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 777,00 lira, Cumhuriyet altını 3.178,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 479,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00477,20479,00479,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.144,003.165,003.157,003.178,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00439,00437,00442,00
Lira(Tam) Ziynet 3.072,003.092,003.085,003.105,00
Yarım Ziynet 1.536,001.546,001.543,001.553,00
Çeyrek Ziynet 768,00773,00772,00777,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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