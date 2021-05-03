Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 477,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 477,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.165,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,50471,70477,00477,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.108,003.129,003.144,003.165,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00434,00435,00439,00
Lira(Tam) Ziynet 3.037,003.057,003.072,003.092,00
Yarım Ziynet 1.519,001.529,001.536,001.546,00
Çeyrek Ziynet 760,00765,00768,00773,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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