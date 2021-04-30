Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,00466,20471,50471,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.071,003.092,003.108,003.129,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,00429,00430,00434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.001,003.021,003.037,003.057,00
Yarım Ziynet 1.500,001.510,001.519,001.529,00
Çeyrek Ziynet 750,00755,00760,00765,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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