Kapalıçarşı'da altın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 467,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 467,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,00469,20467,00467,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.091,003.112,003.079,003.100,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00432,00426,00430,00
Lira(Tam) Ziynet 3.020,003.040,003.009,003.029,00
Yarım Ziynet 1.510,001.520,001.504,001.514,00
Çeyrek Ziynet 755,00760,00752,00757,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

GEZİ PARKI OLAYLARINDA ÇARŞI GRUBUNUN YER ALDIĞI 35 SANIKLI DAVA YARGITAY'DA BOZULDU
GEZİ PARKI OLAYLARINDA ÇARŞI GRUBUNUN YER ALDIĞI 35 SANIKLI DAVA YARGITAY'DA BOZULDU
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak
Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:35:32. #1.14#

title