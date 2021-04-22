Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,00
|472,20
|477,00
|477,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.110,00
|3.131,00
|3.143,00
|3.164,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,50
|434,50
|435,00
|439,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.040,00
|3.060,00
|3.072,00
|3.092,00
|Yarım Ziynet
|1.520,00
|1.530,00
|1.536,00
|1.546,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|768,00
|773,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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